O coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, fez um vídeo alertando os moradores da região sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira, sábado e domingo.

Segundo Miletta, há possibilidade de tempestades, rajadas de vento de até 80km/h e até chuva com granizo. Ainda, Miletta orienta para alguns cuidados diante da mudança climática. Veja:

