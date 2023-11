Menina de 12 anos salva cachorrinho durante incêndio em casa

Os fundos de uma residência pegou fogo na manhã desta sexta-feira, por volta das 07h30, no Jardim Ipiranga em Americana. Uma garota de 12 anos teve um ferimento leve no pé.

Segundo a mãe da família, Kely Cristina, ela ainda estava dormindo quando sentiu o cheiro de queimado e pediu para que a filha, Alana, verificasse se o marido, Divanildo Gomes, havia esquecido algo no fogo antes de sair para o trabalho. Diante da suspeita, a menina foi até a cozinha, que fica no fundo da residência, e se deparou com a fumaça. “Quando minha filha abriu a porta do fundo, o fogo estava em tudo”, disse.

Em certo momento, a família começou a chamar o cachorro que estava na casinha nos fundos da residência, mas não houve qualquer retorno do animal. Diante da situação, Alana, de apenas 12 anos, se arriscou em meio ao fogo e conseguiu resgatar o cachorro. “Era muita fumaça, estávamos passando mal”, disse a mãe.

LEIA TAMBÉM: Ventania derruba parede de academia e fere 2 crianças em Americana

Com o incêndio, todos foram para fora da residência e um homem desconhecido conseguiu retirar o botijão de gás da casa para evitar uma tragédia ainda maior. Vizinhos ajudaram a apagar o fogo até a chegada dos Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros e o Resgate estiveram no local. A Defesa Civil e a Polícia Civil também averiguaram a residência, que permanece com 2 cômodos interditados até uma segunda inspeção.