Motorista do caso Kayky Brito faz harmonização e publis

Diones da Silva Coelho, o motorista de aplicativo que atropelou, sem querer, o ator Kayky Brito agora tem uma nova profissão.

Ele virou influenciador digital, tem feito “publis” em sua rede social e até procedimento de harmonização facial.

Diones já tinha manifestado o desejo de abandonar o trabalho como motorista de aplicativos. Desde o acidente, que aconteceu na madrugada de 2 de setembro, numa rua na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele ganhou 182 mil seguidores e o selo azul de verificado.

A vaquinha feito logo após o acidente para ajudar Diones arrecadou mais de R$ 120 mil em 24 horas.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Na rede social, o agora influenciador tem postado vídeos de motivação e divulgando marcas. Ele também tem um e-mail para “contato de publicidades” e o resultado (antes e depois) do procedimento estético que fez no rosto, marcando a profissional responsável pela harmonização.

Musa do Flamengo revela sonho de virar cantora reconhecida

Uma mulher que já é cantora desde os 4 anos de idade, determinada, guerreira, sonhadora, que batalha todos os dias para alcançar os seus objetivos e que ama novos desafios. Estamos falando da modelo Hadassa Esther, uma das musas do Flamengo que se candidatou este ano ao concurso revela sonho de ser reconhecida como cantora

Moradora do Brasília/DF, solteira, de 34 anos, a loiraça falou sobre sua trajetória até aqui. Como modelo e influencer sensual, Hadassa já saiu em cinco capas de revistas masculinas e revelou que está no Musa do Brasileirão para um recomeço na sua carreira. Ela revelou que deseja ser uma cantora reconhecida nacionalmente.

“Entrei no concurso para um recomeço, um ressurgimento, com meu sonho de ser Musa do Flamengo e a grande cantora que eu sou. Canto desde os quatro anos de idade, e comecei a me especializar no violão a uns 4 anos atrás. Desde então, quero surgir como uma musa cantora, conseguir boas oportunidades, parcerias, empresário, que estejam dispostos a me ajudar a prosseguir a realizar um projeto musical”, destaca.

Nas redes sociais, a beldade não economiza nas fotos ostentando toda a sua beleza, simpatia, carisma e seu belo sorriso. Para poder acompanhar mais sobre a Hadassa Esther, basta seguir ela no seu Instagram @kimhadassa13 e curtir suas lindas fotos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP