A ventania destes últimos dias deixou 2 crianças feridas em Americana.

As fortes rajadas de vento que atingiram a região nesta quarta-feira (15) fizeram com que uma parede de uma academia da cidade desabassem. O acidente acabou deixando duas crianças feridas.

O acidente aconteceu no bairro Vila Santa Maria e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, que informou que as vítimas têm 11 e 12 anos. Elas foram socorridas ao Hospital Municipal para atendimento médico.

Uma delas foi liberada após ser medicada e a outra ficou internada.

A defesa civil interditou o imóvel.

