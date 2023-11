Mulher é presa pela DISE por tráfico de drogas no São Vito

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou no início da manhã desta quinta-feira (16), a “Operação SÃO VITO”, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Antônio Pântano.

Denúncias aportadas na Sede da DISE noticiavam que no local funcionava o fracionamento, embalo, armazenamento e distribuição de drogas. Durante campanas veladas na região, o imóvel foi localizado e uma movimentação característica das que se observa em pontos de distribuição de drogas foi constatada pelos policiais da DISE.

Na operação de hoje, a moradora do imóvel foi abordada e cientificada a respeito da denúncia. De pronto, já confessou aos policiais que realmente estava armazenando drogas na sua casa, levando os agentes ao local do esconderijo. Foram localizados 01 tijolo de maconha, além de 07 pedaços menores da mesma droga, tudo pesando quase 900 gramas.

LEIA TAMBÉM: Bêbado, bateu no trailer de lanche e foi em cana

Também foram localizados 02 celulares e farta quantidade de embalagens plásticas vazias, corroborando parte da denúncia que afirmava que no local era feito o embalo do entorpecente. Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão à investigada, sendo conduzida juntamente com as drogas e demais apreensões à Sede da DISE.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial que tomou ciência dos fatos e deliberou pela manutenção da prisão em flagrante. Após conclusos os trabalhos de Polícia Judiciária, a indiciada foi submetida e exame cautelar e posteriormente transferida para a Cadeia Pública de Monte Mor, onde aguardará por Audiência de Custódia.