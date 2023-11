Você deve saber que a maior parte das inovações na construção civil, atualmente, passam pelo alinhamento tecnológico e em soluções sustentáveis, certo?

Mas quais são elas, afinal de contas, e como elas podem agregar valor em construções e aquecer ainda mais o mercado de aluguel e venda de imóveis posteriormente?

É o que vamos abordar ao longo deste artigo.

Siga com a leitura dos tópicos abaixo e entenda quais são as transformações que podem ser geradas por meio dessas práticas inovadoras!

Quais são as principais inovações na construção civil?

Com planejamento, alinhamento às características do seu negócio e atenção às tendências, sua empresa pode se diferenciar da concorrência.

E a partir de soluções inovadoras, você consegue:

maximizar a eficiência operacional;

agregar mais segurança ao trabalho;

reduzir custos sem abrir mão da qualidade;

melhorar a produtividade dos seus profissionais.

A seguir, vamos explicar como esses benefícios podem qualificar ainda mais o nível de excelência em suas obras!

Cidades inteligentes

Esta se destaca entre as principais inovações na construção civil, sem dúvidas.

As cidades inteligentes (ou smart cities) são locais planejados a partir de soluções sustentáveis e tecnológicas.

Com isso, os projetos tendem a ser mais planejados para conferir otimização no uso de recursos naturais e de energia.

Sem falar na composição de uma logística favorável ao dia a dia das pessoas, como:

transportes

espaços comuns;

consumo;

coletividade.

E, claro, conectividade. Com o auxílio de ferramentas de tecnologia, a tendência é fazer com que toda a sociedade trabalhe menos, com mais rapidez e eficiência.

Como se fosse em uma empresa, mas na escala necessária para tornar uma cidade inteira mais valorizada.

Impressão 3D

O modelo, que se popularizou com a facilidade de desenvolver maquetes, agora é também aplicado diretamente no canteiro de obras.

Por exemplo: existe a possibilidade de replicar materiais necessários para a estruturação das edificações.

Com o avanço desse tipo de tecnologia, é de se imaginar que, cada vez mais, será possível contar com a impressão 3D.

Isso para tornar as construções mais acessíveis e ágeis de serem concluídas.

Inteligência artificial

Cada vez mais inserida na sociedade, a inteligência artificial também faz parte das inovações na construção civil.

E, em parte, isso se deve às múltiplas possibilidades de aplicações da tecnologia.

Não se trata, portanto, apenas de contar com soluções focadas em automação residencial.

Com a IA, a análise preditiva de riscos e ameaças pode ser aplicada já no planejamento da obra.

E isso também tem participação em análises de mercado e, até mesmo, na abordagem mais direcionada para cada perfil de cliente.

Drones

A privilegiada vista aérea de um drone — sem falar na sua acessibilidade — torna o acompanhamento e o mapeamento de uma obra muito mais fáceis.

Vale a pena usá-lo para esse processo de organização do canteiro de obras e de avaliação contínua do desenvolvimento do projeto.

O que torna essa prática mais econômica, ágil e assertiva.

Inclusive, a tecnologia tem sido observada com carinho, para o futuro, já que novas formas de utilização dos drones tem sido considerada.



A pintura de edificações é uma delas, podendo ser um complemento interessante à já funcional pistola de pintura industrial.

Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (ou Internet of Things, cuja sigla é IOT) já alcançou o seleto grupo de inovações na construção civil.

Além das possibilidades de automação residencial, a tecnologia tem participação em:

ligar ou desligar aparelhos;

otimizar o consumo de energia elétrica e de outros recursos;

permitir o controle e manuseio de equipamentos à distância;

monitoramento automatizado de índices de desempenho.

Entre outras possibilidades que são bem-vindas para agregar mais inovações na construção civil.

Lean Construction

A ideia, aqui, consiste em otimizar ao máximo todo o fluxo de trabalho, desde o planejamento à sua finalização.

O conceito Lean foi pensado para reduzir todo e qualquer elemento supérfluo no trabalho.

Assim, a otimização se desenrola em múltiplos fatores, no dia a dia, e podem agregar ao projeto em geral.

É uma importante ferramenta que permite aos gestores um controle maior e mais qualificado do projeto.



Vale a pena considerá-la para o seu dia a dia, para ampliar a ideia de inovação aberta, certamente.

Outra metodologia muito utilizada para tomada de decisões mais assertivas é a Análise Swot.

Sustentabilidade

É importante lembrar o papel relevante da sustentabilidade em toda a sociedade, e não apenas na construção civil.

Sem falar que existem soluções de alto impacto, atualmente, que podem somar aos materiais e técnicas já muito presentes em obras, como os tubos redondos industriais.



Alguns exemplos:

tijolos ecológicos;

reutilização de água;

processo de reciclagem;

descarte correto de resíduos;

uso de fontes renováveis de energia (como a solar).

Entre tantas outras aplicações que podem equilibrar o desenvolvimento da construção civil sem agredir o meio ambiente nesse processo.



Agora, experimente avaliar as dicas acima e entenda quais delas têm tudo a ver com as características dos seus projetos!