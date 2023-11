Dicas de viagem: 7 principais destinos brasileiros

Você está pensando em viajar pelo Brasil, mas não sabe por onde começar? O Brasil é um país enorme e é cheio de belezas naturais, culturais e históricas.

Ele oferece opções para todos os gostos e bolsos, desde praias paradisíacas até montanhas nevadas, passando por cidades históricas e metrópoles cosmopolitas.

Neste conteúdo, vamos apresentar alguns dos principais destinos brasileiros para você se inspirar e planejar sua próxima aventura.

7 destinos brasileiros para conhecer

Veja a seguir algumas dicas de lugares que você não pode deixar de conhecer.

Ao viajar, não se esqueça de cuidados básicos.

Como se hidratar bastante, ter cuidados com o corpo e rosto – fazendo uso de produtos como imecap face dia e noite – e usar bastante protetor solar.

Rio de Janeiro

A cidade maravilhosa é um dos cartões-postais do Brasil e do mundo.

Além das famosas praias de Copacabana e Ipanema, o Rio oferece muitas outras atrações, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico, o Museu do Amanhã e a Lapa.

Não deixe de experimentar a culinária carioca, com destaque para a feijoada, o churrasco e os sucos naturais.

As atrações cariocas rendem muitos clicks nas redes sociais devido a sua beleza, reconhecida mundialmente.

Foz do Iguaçu

Localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, Foz do Iguaçu é um destino imperdível para quem gosta de natureza e aventura.

As cataratas do Iguaçu são uma das maravilhas naturais do mundo, com mais de 270 quedas d’água que impressionam pela beleza e pela força.

Você pode fazer passeios de barco, lanchas, helicóptero ou trilha para apreciar as cataratas de diferentes ângulos.

Além disso, pode visitar o Parque das Aves, o Templo Budista, a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Marco das Três Fronteiras.

Salvador

A capital da Bahia é uma das cidades mais antigas e ricas em cultura do Brasil.

Salvador é o berço do samba, da capoeira, do acarajé e do carnaval.

Você pode conhecer o Pelourinho, o Elevador Lacerda, o Mercado Modelo, a Igreja do Bonfim e o Farol da Barra.

Também vale a pena explorar as praias da cidade, como a do Porto da Barra, a de Itapuã e a de Stella Maris.

Gramado

Se você quer fugir do calor e curtir um clima mais frio e romântico, Gramado é uma ótima opção.

A cidade gaúcha é famosa pelo seu charme europeu, com arquitetura germânica, gastronomia típica e muitas flores.

Você pode visitar o Lago Negro, o Mini Mundo, o Museu de Cera, o Parque do Caracol e o Snowland. Não deixe de provar o chocolate artesanal, o fondue e o café colonial.

Fernando de Noronha

Considerado um dos lugares mais bonitos do Brasil, Fernando de Noronha é um arquipélago formado por 21 ilhas no litoral de Pernambuco.

O lugar é um paraíso para os amantes da natureza, com praias de águas cristalinas, areia branca e muita vida marinha, onde é possível usar vários looks.

Aproveite a oportunidade para investir em comprar conjunto feminino ou em investir em looks de banho, como biquínis com saída de praia.

Você pode fazer mergulho, snorkeling, surfe ou simplesmente relaxar nas praias mais famosas, como a do Sancho, a dos Golfinhos e a do Leão.

Bonito

Bonito é um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil e do mundo.

A cidade tem uma natureza exuberante, com rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas e cavernas.

Você pode fazer atividades como flutuação, rapel, tirolesa, arvorismo ou simplesmente contemplar a beleza do lugar.

Bonito também tem uma boa infraestrutura turística, com vários tipos de hotel, pousadas e restaurantes.

Manaus

Manaus é a porta de entrada para a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo.

A cidade tem uma mistura de modernidade e tradição, com prédios históricos como o Teatro Amazonas e o Mercado Municipal, e uma cultura rica em lendas, rituais e sabores.

Você pode fazer passeios pelo rio Negro, visitar comunidades ribeirinhas, observar animais selvagens ou se aventurar pela selva.

Esses são apenas alguns dos principais destinos brasileiros que você pode conhecer.

Há muitos outros lugares incríveis para explorar neste país maravilhoso.

E você, qual é o seu destino preferido no Brasil? Conte para nós nos comentários!