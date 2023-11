Bêbado, bateu no trailer de lanche e foi em cana

Um homem foi preso na noite da última terça-feira após ser flagrado dirigindo bêbado no Jardim dos Cedros, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo a polícia militar, que atendeu a ocorrência, no local a equipe encontrou o condutor do veículo com a fala alterada, odor etílico e desequilíbrio, parado próximo ao veículo, que estava na via após ter se chocado com um carrinho de lanche tipo trailer.

Ao realizar o teste do etilômetro (bafômetro), foi aferido a quantidade de 1,07 mg de álcool por litro de ar alveolar. Durante atendimento da ocorrência, compareceu ao local uma outra vítima, dizendo que o mesmo veículo conduzido pelo mesmo homem havia se chocado com o carro da empresa em que ele trabalha minutos antes e fugido.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até o Plantão Policial, permanecendo à disposição da justiça.