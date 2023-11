Drogas ‘jogadas’ em telhado são apreendidas pela Romu no São Roque

A Romu, da Guarda Municipal de Americana, apreendeu, na manhã desta quarta-feira, drogas que haviam sido jogadas no telhado de uma residência no bairro São Roque.

Segundo a corporação, durante ações de patrulhamento preventivo, foi desencadeada uma operação Azul Marinho na região citada objetivando o combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos.

Durante a operação, um morador do bairro negou que haveria um indivíduo nas proximidades de uma tabacaria realizando vendas de entorpecentes e que as drogas estariam escondidas em um telhado de uma residência nas proximidades.

Realizadas diligências com vistas ao indivíduo, ninguém foi localizado. Após averiguação no telhado denunciado, os guardas encontraram uma sacola plástica contendo em seu interior drogas diversas. Em continuidade na operação, um veículo foi apreendido por problemas administrativos e recolhido ao Pátio Municipal. Drogas apresentadas e apreendidas em auto próprio na Unidade de Polícia Civil.

Apreendidos:

10 pedras de crack 2 grs

41 porções de maconha 180 grs

81 eppendorf de cocaína 55 grs

