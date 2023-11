Luciano critica Chico por abandono de piscinas

O ex-vereador Luciano Correa criticou a decisão

da administração Chico Sardelli (sem partido) pelo abandono das piscinas públicas de Americana. Hoje secretário de Educação em Cotia, ele foi às redes sociais para falar da necessidade da reabertura das piscinas nestes dias tão quentes de novembro.

Com dias tão quentes, ver a notícia do aterramento da piscina do Bairro Antônio Zanaga demonstra quanto o poder público e os homens públicos estão distantes das reais necessidades da população. Triste fim para as piscinas públicas de Americana. Leia + sobre política regional

HISTÓRICO E 2024- Correa foi o vereador mais votado da história de Americana em 2008 e seu recorde nunca foi batido. Antes da votação marcante, ele foi secretário de Esportes no governo Erich Hetzl (2003-2008) e teve seu nome ligado à reabertura das piscinas públicas da cidade.

Com relação a 2024, ele disse ao NM que não vai disputar a eleição para vereador em Americana. “Vou seguir meu trabalho em Cotia e participar do processo aqui”, disse. LC também foi secretário de administração e educação em Americana na gestão Diego De Nadai (2009-2014). Foi candidato a prefeito em 2016, mas acabou em terceiro lugar, atrás do campeão Omar Najar e de Erich H. Jr.

