Prefeitura de Americana divulga programação especial de Natal no Centro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta quinta-feira (16) a programação especial “EnCantos e Luzes de Natal” 2023. As atrações serão realizadas na Praça Comendador Müller, no Centro. A abertura oficial e a inauguração da decoração natalina estão marcadas para o dia 1º de dezembro.

“Faremos mais um bonito Natal em Americana, a exemplo do que ocorreu no ano passado. É uma data que toca o coração de todos, de reflexão, de caridade. Teremos corais, apresentações musicais e muitas luzes na nossa querida praça”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

“Convidamos a população para participar das atrações dessa época tão especial do ano e que com certeza vão emocionar a todos”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

Um dos grandes momentos da programação será no dia 19 de dezembro, com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Americana com o espetáculo “Filmes e Games”. A atração traz a execução de trilhas sonoras famosas de grandes produções do cinema, da TV e dos jogos de videogames.

“A programação foi pensada com muito carinho pela equipe da secretaria, para encantar e emocionar os americanenses. Vamos ter noites muito inspiradoras na Praça Comendador Müller. Estão todos convidados”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

LEIA TAMBÉM: Caravana de Natal da Coca deve passar por Americana no dia 18

Confira a programação, sempre com início às 19h30:

01/12 (sexta-feira)

– Abertura com a presença da Banda e Orquestra da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos

– Grupo Corda Coral “Maestrina Marília Andrade”

– Chegada do Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

07/12 (quinta-feira)

– Início do horário especial de funcionamento do comércio, com a presença da Fanfarra da Escola Estadual Dr. Heitor Penteado desfilando pelo Calçadão até a Biblioteca Municipal

– Programação da Casinha do Papai Noel.

08/12 (sexta-feira)

– Cantata com Coral Musipaz e programação da Casinha do Papai Noel

13/12 (quarta-feira)

– Atração musical com Americana Jazz Big Band e programação da Casinha do Papai Noel.

14/12 (quinta-feira)

– Atração a ser confirmada

15/12 (sexta-feira)

– Cantata: Palhaça Lilica e Coral Vozes de Anjos

19/12 (terça-feira)

– Orquestra Sinfônica de Americana: “Filmes e Games”, com a execução de trilhas sonoras famosas de grandes produções

20/12 (quarta-feira)

– Apoteose/Encerramento, com a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e corais participantes da programação

Decoração e iluminação

A montagem da decoração natalina prossegue na Praça Comendador Müller e está na fase de testes e detalhes finais. O espaço está recebendo várias montagens e iluminação, como a árvore de Natal em formato de Pinheiro, de dez metros de altura, com passagem interna para os visitantes.

A decoração conta ainda com um boneco de neve de cinco metros de altura, também com passagem interna, e um túnel iluminado com dois anjos.

A Biblioteca Municipal terá toda a fachada decorada, incluindo 44 “snowfalls” – iluminação que simula chuva de neve – e 400 lâmpadas de LED fixo, totalizando 24 cascatas. Haverá ainda enfeites natalinos, e na parte superior um letreiro luminoso de Natal e uma figura em formato de um anjo com braços abertos. Dez refletores em frente à biblioteca, com controle de alteração de cores, vão proporcionar um espetáculo visual.

As luzes também vão enfeitar dez Palmeiras Imperiais e aproximadamente 80 árvores diversas da praça estarão iluminadas com LED.

A decoração conta ainda com a Casinha do Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), já instalada na praça.