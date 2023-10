A Caravana de Natal mais famosa do Brasil deve passar por Americana no sábado, dia 18 de novembro.

Ao menos 70 municípios este ano receberão a carreata.

Na região, as cidades com o itinerário já confirmado são: Sumaré (20) e Cosmópolis (também 18).

O trajeto de Americana deve ser confirmado em breve e deve incluir diversos bairros. Na região, Campinas (21) e Indaiatuba (19) também serão contempladas.

Além de transmitir a mensagem natalina em sua totalidade, a marca está comprometida em promover ações relacionadas à sustentabilidade, ESG, tecnologia, diversidade, igualdade e, acima de tudo, solidariedade. A caravana incluirá cinco caminhões, todos eles incrivelmente decorados e adaptados para essa jornada única. O primeiro caminhão trará inovações tecnológicas, incluindo inteligência artificial. Outro focará na sustentabilidade, sendo inteiramente produzido com material PET reciclado. “E é claro que teremos o clássico, com todas as figuras icônicas do Natal, como o Papai Noel, a Mamãe Noel e seus ajudantes. A humanização é algo que está muito forte dentro do conceito da caravana esse ano”, conta Luciano Sá, representante da mexicana.

Compõem o projeto deste ano:

I. Um caminhão sonorizado, com duas laterais de painéis de LED com conteúdo de imagens em 3D;

II. Um caminhão cenográfico com o Papai Noel e Mamãe Noel (carga viva);

III. Um caminhão cenográfico com decoração natalina e performance cênica de atores (carga viva – 4 atores);

IV. Um caminhão cenográfico com as laterais produzidas com material reciclável e painéis solares;

V. Um caminhão sonorizado, com as laterais em lona backlight iluminada;

VI. Van de passageiros para o transporte da equipe de operação da caravana.

