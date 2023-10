Gratuito: exposição de dinossauros começa no domingo no shopping de Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré recebe a partir do domingo, 29 de outubro, a Exposição Dinos do Brasil, um evento inédito na cidade de Sumaré que promete transportar visitantes de todas as idades para uma verdadeira viagem ao mundo jurássico. A exposição gratuita ao público, que vai até 19 de novembro, estará em exibição na Praça de Alimentação e contará também com dinossauros distribuídos em diversos espaços do Shopping.

A Exposição Dinos do Brasil foi concebida com o objetivo de oferecer uma experiência educativa e emocionante para todas as idades, mostrando em tamanho real animais que viveram no país há 230 milhões de anos. Planejado para gerar o equilíbrio entre uma linguagem infantil e adulta, contará com 25 réplicas entre animais estáticos e animatrônicos, além de brinquedos com bilheteria, como um carrossel temático.

“Prepare-se para embarcar nesta incrível jornada ao passado na Exposição Dinos do Brasil, uma experiência que vai encantar toda a família. Com curadoria cuidadosa e cenário fascinante, a exposição é uma oportunidade para pais e filhos explorarem juntos o mundo dos dinossauros.”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Entre as espécies apresentadas, os visitantes poderão contemplar as réplicas dos já conhecidos Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops e o Tapuiasauros Macedoi, que possui 6 metros de altura e 14 metros de comprimento.

“Trata-se de um evento que o Shopping ParkCity Sumaré vai sediar pela primeira vez com o objetivo de proporcionar experiência lúdica para as famílias de toda a região e que gostam de aventura e conhecimento da história.”, afirmou Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

SERVIÇO:

Exposição Dinos do Brasil

Quando? A partir de 29 de outubro até 19 de novembro.

Horário? Das 10h às 22h de segunda a sábado.

Das 11h às 22h aos domingos e feriados.

Onde? Praça de Alimentação do Shopping ParkCity Sumaré

Evento gratuito

