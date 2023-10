Juninho Dias pede ginásios esportivos abertos aos finais de semana

O vereador Juninho Dias protocolou indicação na Câmara Municipal de Americana, solicitando ao Poder Executivo a abertura dos ginásios esportivos aos finais de semana.

A população tem demonstrado uma crescente busca por espaços esportivos, colocando-se em alta a prática do esporte no município. Acontece que a maioria dos ginásios esportivos ficam fechados para a população aos finais de semana, principalmente sob o argumento de falta de funcionários, impedindo o uso do espaço.

“Mesmo sabendo das dificuldades, é importante que a prefeitura busque alternativas e formas de atender a demanda da população, principalmente com aquilo que já existe e possa oferecer a abertura desses locais nos finais de semana, visando ampliar, fomentar e garantir a atividade física e esportiva em nossa cidade, de forma gratuita, acessível e segura.”, disse o parlamentar.

A indicação de nº 8029/2023, segue em tramitação na Câmara Municipal de Americana.

