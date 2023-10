Prefeito Chico inaugura novo reservatório de água da Cidade Jardim

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta quinta-feira (26) o novo Centro de Reservação de Água da Cidade Jardim (CR-6), que irá abastecer também os bairros Mathiensen, Jardim dos Lírios, São José e Niels Nielsen. A entrega faz parte das comemorações de 50 anos do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana.

Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, do representante da Eurotanks, empresa responsável pela execução das obras, Guilherme Toscano, do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, e dos vereadores Lucas Leoncine, Leco Soares, Fernando da Farmácia e Thiago Martins.

“O abastecimento era o grande dilema da cidade. Estamos entregando mais um reservatório e temos muito ainda a fazer. Continuamos trabalhando para o bem-estar da comunidade. Fico muito feliz em dar mais esse passo importante para virar a página da falta de água em Americana”, disse o prefeito Chico.

“Desde o começo, eu e o prefeito Chico sabíamos dos desafios com relação à água na cidade, mas arregaçamos as mangas e fomos atrás das soluções. Temos muito a fazer e estamos no caminho certo. É mais uma região atendida com um novo reservatório”, disse o vice Odir.

“Essa região cresceu bastante, com empreendimentos verticais, e esse sistema faz parte de um projeto que vai atender essa demanda. Estamos caminhando com um conjunto de obras para garantir água na torneira da população”, destacou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

LEIA TAMBÉM: Centro de Americana vai ganhar Catedral da Igreja Universal

O novo Centro de Reservação está localizado na Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva. Tem capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros, montado com placas de aço vitrificado nas laterais. O antigo tanque tem capacidade para 400 mil litros. Somados os dois, serão armazenados até 2,5 milhões de litros de água.

O espaço conta ainda com paisagismo e com as câmeras de segurança do sistema de videomonitoramento implantado em todas as unidades da autarquia.

“Americana vem avançando e voltando a sorrir. A questão hídrica era uma das maiores reclamações na Câmara. Que você continue, Chico, fazendo a diferença para Americana”, disse o presidente da Câmara, Thiago Brochi.

“Moro nessa região há 50 anos e nunca vi tanto investimento nesse setor. Chico, você é um prefeito futurista, está fazendo Americana crescer, está de parabéns”, falou o vereador Fernando da Farmácia.

Também estiveram presentes na cerimônia os secretários de Comunicação e Tecnologia, Leon Botão, e de Meio Ambiente, Fábio Renato Oliveira.

Em agosto, a Prefeitura entregou o Centro de Reservação do Ipiranga (CR-5), e o DAE está na reta final da instalação do novo reservatório no bairro Santa Catarina (CR-3). Os três reservatórios juntos aumentarão a capacidade de armazenamento de água em 6,3 milhões de litros. O investimento é de R$ 9.963.588,68 com recursos do DAE.

Mais dois reservatórios estão em fase inicial de execução dos projetos, nas regiões dos bairros São Vito (CR-1) e Parque Gramado (CR-16).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP