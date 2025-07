Nova Caneta Brasileira para Obesidade Promete Revolucionar o Acesso ao Emagrecimento com Tecnologia Nacional

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Por que esse lançamento pode mudar tudo

O Brasil está prestes a testemunhar um marco no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. A farmacêutica EMS anunciou o lançamento das canetas Olire e Lirux, os primeiros análogos de GLP-1 totalmente desenvolvidos e fabricados no país. Com preço até 20% mais acessível que as marcas importadas, os medicamentos chegam ao mercado como alternativas eficazes, seguras e com chancela da Anvisa.

Mas o que isso representa na prática?

Para o médico nutrólogo Dr. Ronan Araujo, especialista em emagrecimento saudável e referência nacional no uso de terapias modernas, trata-se de um divisor de águas:

“A chegada de um análogo de GLP-1 fabricado no Brasil representa mais do que economia. Representa autonomia científica, expansão do acesso e continuidade terapêutica para milhares de pacientes que hoje precisam interromper o tratamento por questões financeiras.”

O que é a liraglutida e por que ela funciona

A liraglutida é uma molécula sintética semelhante ao hormônio GLP-1, naturalmente produzido pelo nosso intestino. Sua função principal é estimular a saciedade, retardar o esvaziamento gástrico e regular os níveis de glicose no sangue.

“Ela age diretamente no centro da fome no cérebro, reduzindo o apetite de forma controlada e fisiológica, sem gerar compulsões de rebote quando usada corretamente”, explica o Dr. Ronan.

A substância já é amplamente estudada e aprovada em diversos países. No Brasil, era disponibilizada apenas por laboratórios estrangeiros, o que limitava seu uso a uma parcela pequena da população devido ao custo elevado.

Com o Olire (para obesidade) e o Lirux (para diabetes tipo 2), essa barreira começa a cair.

Comparação com outros medicamentos do mercado

Atualmente, os principais análogos de GLP-1 utilizados para emagrecimento ou controle glicêmico são:

Semaglutida (Ozempic/Wegovy): aplicação semanal, alta eficácia;

Tirzepatida (Mounjaro): também semanal, atua em dois receptores hormonais, considerada a mais potente até agora;

Liraglutida (Olire/Lirux): exige aplicação diária, mas tem ótimo perfil de tolerabilidade e segurança.

“Embora a liraglutida exija uso diário, ela é uma excelente opção, especialmente quando pensamos em individualização do tratamento. Em muitos casos, é preferível começar por ela, observar a resposta do organismo e depois ajustar. E agora, com a produção nacional, isso se torna mais viável”, afirma o Dr. Ronan.

Por que a obesidade precisa de tratamento sério e urgente

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais da metade da população brasileira já está acima do peso, e os índices de obesidade seguem crescendo.

Não estamos falando apenas de estética. A obesidade é uma doença inflamatória, silenciosa e progressiva, que aumenta o risco de mais de 200 outras condições como diabetes, hipertensão, infertilidade, apneia do sono, Alzheimer, câncer e até depressão.

A grande vantagem dos análogos de GLP-1 é que eles tratam a raiz do problema, a desregulação neuroendócrina do apetite, que impede o paciente de manter o peso a longo prazo mesmo com dieta e exercício.

Para quem é indicado e para quem não é

Os análogos de GLP-1 como o Olire são indicados para:

Pacientes com IMC acima de 30 (obesidade grau 1)

Pacientes com IMC entre 27 e 29,9 que apresentam comorbidades (como hipertensão, diabetes, dislipidemia)

Pessoas que já tentaram emagrecer com dieta e exercício e não tiveram resultado satisfatório

Por outro lado, não são indicados para:

Pessoas com histórico de pancreatite

Portadores de câncer medular de tireoide ou Síndrome de MEN 2

Gestantes ou lactantes

Crianças e adolescentes sem indicação médica específica

“Não é uma fórmula mágica. É um recurso terapêutico poderoso que precisa ser usado com responsabilidade, sob acompanhamento médico e dentro de um plano de saúde individualizado”, reforça o Dr. Ronan Araujo.

O futuro: medicamentos modernos com acesso real

Além do impacto no acesso, o Olire abre caminhos para o desenvolvimento de novos medicamentos nacionais. A EMS já anunciou que pretende lançar, em 2026, uma versão nacional da semaglutida (substância mais potente que a liraglutida), assim que a patente expirar.

Para Dr. Ronan, isso é só o começo: “Estamos diante de uma transformação na forma como tratamos a obesidade no Brasil. Com mais acesso, mais ciência e mais responsabilidade, conseguimos não só emagrecer, mas transformar a saúde de verdade.”

Com orientação médica correta, acompanhamento contínuo e protocolos personalizados, é possível sim emagrecer com saúde, eficiência e qualidade de vida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP