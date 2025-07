Lula decide 'peitar' Trump na questão das tarifas

Lula decidiu encarar- Em uma decisão que gerou forte repercussão internacional, o presidente dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (9), a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para o país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A medida foi comunicada por meio de uma carta oficial enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o líder norte-americano justifica a taxação como uma retaliação direta ao processo judicial que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A resposta de Lula veio em uma série de postagens em suas redes sociais. O presidente brasileiro reforçou que o país tem instituições independentes e não aceitará interferência externa:

Falou Lula

“O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém”, afirmou.

Ele destacou que o julgamento dos envolvidos nos atos golpistas é competência exclusiva da Justiça brasileira e não está sujeito a ingerência estrangeira.

O presidente também rebateu a justificativa econômica usada por Trump, apontando que os próprios dados do governo dos EUA mostram um superávit de US$ 410 bilhões nas trocas comerciais com o Brasil nos últimos 15 anos — o que desmente o suposto “déficit” norte-americano.

Lula ainda defendeu a regulação das plataformas digitais, afirmando que o Brasil não tolera conteúdos de ódio, golpes, racismo, pornografia infantil ou ataques à democracia. E reforçou que a liberdade de expressão não pode ser confundida com práticas violentas.

Por fim, deixou claro que qualquer tentativa de sanção econômica unilateral será enfrentada com base na Lei de Reciprocidade Econômica do Brasil:

> “A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo.”

O episódio acirra a tensão diplomática entre os dois países e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.

Leia Mais notícias do Brasil