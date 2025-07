Instituto JR Dias faz evento e distribui 1.500 pipas em Americana

A 10ª edição do tradicional Dia da Pipa, promovido pelo Instituto JR Dias no domingo (6), no Campo do Zanaga, em Americana, foi um verdadeiro sucesso de público e engajamento, superando todas as expectativas e se consolidando como a melhor edição do evento até hoje.

Com mais de 1.500 pipas e carretéis de linha distribuídos gratuitamente, a ação promoveu um dia inesquecível de lazer, inclusão e conscientização com a união de famílias numa tarde de muita diversão.

Com o objetivo de resgatar a tradição de empinar pipas de forma segura e responsável, o evento contou com oficinas que ensinaram crianças a confeccionar suas pipas, reforçando os perigos do uso de cerol e linha chilena. Além disso, a programação ofereceu gratuitamente pipoca, algodão doce e suco, garantindo momentos de alegria para toda a família.

Concurso

Um dos pontos altos do dia foi o concurso da pipa mais bonita, que premiou a criatividade e o talento dos pequenos com brindes especiais. A atividade reforçou o aspecto artístico e cultural da brincadeira, valorizando a expressão individual das crianças.

“O resultado desta edição mostra que estamos no caminho certo. Foi, sem dúvida, o melhor Dia da Pipa de todos. Ver tantas crianças reunidas, se divertindo com segurança e aprendendo valores importantes, é o que nos motiva a continuar”, destacou Juninho Dias, idealizador do projeto.

A décima edição do Dia da Pipa não só bateu recordes de público e distribuição, como também reforçou o compromisso do Instituto JR Dias com a educação, cidadania e inclusão social por meio de ações que transformam vidas. Para mais informações, entrevistas ou apoio à causa, entre em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelas redes sociais do Instituto JR Dias.

