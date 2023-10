Centro de Americana vai ganhar Catedral da Igreja Universal

O centro de Americana vai ganhar uma Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus. A construção está a todo vapor e está localizada ao lado da Igreja Matriz Velha.

Quem passa pelo centro, na Rua Heitor Penteado, com certeza a enorme estrutura que está sendo levantada. A Universal é liderada mundialmente pelo Bispo Edir Macedo.

O local foi escolhido para ser a sede em Americana, que também tem unidades espalhadas pelos bairros. Na prefeitura, há registros ativos de mais 6 unidades. De acordo com o site oficial da Universal, só em 2023, de março até junho, 46 igrejas foram inauguradas. Até julho a previsão era de que mais 91 se concretizassem.

