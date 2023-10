A agência do banco Itau da avenida Campos Salles

em Americana é mais uma a fechar as portas na cidade. Na semana passada, o NM trouxe que a agência do Santander que ficava na Fidam (Feira da cidade) também havia encerrado as atividades.

CONCORRÊNCIA DAS FINTECHS– Depois de passar por um intenso processo de fusões e aquisições- O Itaú agora se chama Itaú Unibanco, os bancos no Brasil passaram a enfrentar, nos últimos anos, a forte concorrência das fintechs- bancos de tecnologia com pouquíssimas agências e voltados quase exclusivamente para o mercado mais jovem que faz quase todas as operações financeiras diretamente no telefone celular.

Nubank, Banco Inter, Agibank e C6 bank dominam hoje o setor. Os grandes bancos passaram a se adaptar à nova realidade e passaram a reduzir os pontos de atendimento nas cidades pelo Brasil.

Itaú Unibanco leiloa imóveis a partir de R$ 41,3 mil

Lances já estão abertos e continuam disponíveis até dia 27 de outubro O Itaú Unibanco, em parceria com a Frazão Leilões, realiza no dia 27 de outubro, às 11h, o leilão de 30 imóveis. O pregão tem oportunidades em várias regiões do Brasil, com ofertas a partir de R$ 41 mil. Os lances estão abertos e podem ser feitos pelo site da empresa leiloeira. Entre os lotes com valores mais atrativos está uma casa na cidade de Buritis, em Minas Gerais. Com 61,27 m² de área construída em um terreno de 240 m², o imóvel tem lance inicial de R$ 70 mil. Outro destaque é um apartamento na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, com 67,76 m² de área útil, com lance inicial de R$ 108 mil. O edital também contempla uma sala comercial no centro de Curitiba, a capital paranaense. Com área útil de 41,26 m², o imóvel tem lance mínimo estabelecido em R$ 114,6 mil. As condições de pagamento variam de acordo com cada lote, sendo à vista com 10% de desconto, ou parcelado com entradas que variam de 20 a 30% e saldo restante em até 78 meses. Débitos de condomínio e IPTU serão quitados pelo banco até a data do leilão. O edital completo e as informações detalhadas dos lotes estão disponíveis no site da Frazão Leilões.

