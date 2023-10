Americana atende mais de 800 no mutirão do Papanicolau

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, atendeu 833

mulheres neste sábado (21) durante o mutirão de exame Papanicolau, utilizado para o rastreamento do câncer de colo uterino. A iniciativa fez parte da campanha Outubro Rosa. A coleta foi realizada em unidades de saúde de sete bairros: UBSs Mathiensen, Parque Gramado, Jardim Boer, São Vito e Jardim Ipiranga, e ESFs Antônio Zanaga e Praia Azul.

Do total de atendimentos, 420 foram para o Papanicolau. A Secretaria de Saúde contou com a parceria do Laboratório Caprilab e da Oral Sin Implantes, que custearam o processamento dos exames. Os resultados devem sair em até 15 dias. As mulheres que apresentarem alteração no exame serão encaminhadas para acompanhamento ginecológico.

O funcionamento das unidades neste sábado também contou com outros serviços. Foram feitos 251 pedidos de mamografria, Na saúde bucal, 150 mulheres passaram por avaliações odontológicas que resultaram em um total de 515 procedimentos – entre eles, avaliação dos dentes, avaliação de câncer bucal, orientação sobre higiene bucal, profilaxia (limpeza) nos dentes e encaminhamento para quem precisa de tratamento.

Ainda houve 46 procedimentos para colocação ou retirada de DIU (Dispositivo Intrauterino) no Núcleo de Especialidades para mulheres que estavam na lista de espera.

As equipes das unidades também ofereceram orientações sobre planejamento familiar, direitos da mulher, programas sociais e informações gerais sobre o acesso aos serviços da rede municipal de Saúde.

Para estas ações, houve colaboração da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos, do Núcleo de Prevenção das Violências ligado à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), do Setor de Saúde Bucal, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e da subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Americana.

“Foi um dia mais que especial, em que muitas mulheres tiveram a oportunidade de acessar vários serviços de saúde ao mesmo tempo. Considerando que muitas delas não conseguem comparecer a uma unidade básica durante a semana, por diversos motivos, hoje elas tiveram essa oportunidade. Eu avalio a ação como muito positiva e aproveito para parabenizar todos os profissionais de saúde envolvidos”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

