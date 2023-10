O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, prestigiou

na sexta-feira (20) o evento em celebração ao 1º ano de atividades do “Ninho – Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”. O programa possibilita cuidado temporário, em casas de famílias acolhedoras, para uma criança, adolescente ou grupo de irmãos de 0 a 18 anos que no momento não podem permanecer na sua família de origem, por determinação judicial.

O ato ocorreu no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” e reuniu autoridades do Município, famílias acolhedoras de Santa Bárbara d’Oeste, representantes dos programas de acolhimento das cidades de Americana e Valinhos, além de convidados.

Lançado em outubro de 2022, o “Ninho” seleciona e prepara famílias para oferecer atenção adequada para cada criança e adolescente que permanecer sob seus cuidados, proporcionando uma experiência de segurança e afeto em um momento difícil de suas vidas, até que possam retornar para sua família de origem ou, quando isso não for possível, ser encaminhada para adoção.

“O Ninho é um dos programas mais belos e mais transformadores em nossa sociedade. Ele oferece amor, carinho e respeito para o desenvolvimento de crianças e jovens no momento mais difícil da vida delas. O sentimento de cada família acolhedora vai muito além daquilo que muitas vezes a gente consegue entender. Que todos nós, juntos, possamos entregar o que há melhor para quem mais precisa. Tenho certeza que essa história bonita que a gente começou a escrever há um ano se transformará todos os dias em algo fundamental para Santa Bárbara do Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O evento reuniu também o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Santa Bárbara d’Oeste, Dr. Luiz Fernando Garcia, os secretários Maria Cristina Silva (Promoção Social), Patrícia Marques (Chefe de Gabinete), Roberta Semmler Laudissi (Administração), Rodrigo Maiello (Controle Geral), André Cruz (Desenvolvimento Econômico), Tânia Mara da Silva (Educação), Vinícius Furlan (Esportes), Paula Mori (Fazenda), Márcia Petrini (Justiça e Relações Institucionais), Hamilton Cavichiolli (Obras), José Carlos Naidelice (Planejamento), Lucimeire Rocha (Saúde) e Laerson Andia Jr. (Departamento de Água e Esgoto), os vereadores Kátia Ferrari, Juca Bortolucci, Jesus Vendedor, Nilson Araújo e Careca do Esporte, os conselheiros tutelares Everaldo Borges Vieira e Alexandra Queiroz, a presidente da Ação Social da OAB em Santa Bárbara d’Oeste, Janaína Zucollo Volponi, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Antônio Carlos Rodrigues, integrantes do projeto “Ninho”, Neiva Cardoso e Ana Carolina Freitas Furlan, além de integrantes do projeto social da Igreja Presbiteriana do Jardim América, sob coordenação do pastor Sandro Valérius dos Santos.

