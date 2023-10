8 bairros de Santa Bárbara devem ter falta d’água na terça

Em virtude de uma interligação na rede de água para atender o empreendimento/Loteamento Francisco de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, o abastecimento de água poderá oscilar na terça-feira (24), a partir das 8 horas, para os bairros: Inocoop, Parque Industrial de Cillo, Parque Industrial Bandeirantes, Santa Rita, Santa Inês, São Francisco II, Chácara Taver e Paraíso.

Devido à complexidade do serviço de interligação das tubulações, a previsão de normalização do abastecimento de água é por volta das 19 horas de terça-feira.

LEIA TAMBÉM: Visite SBO: Prefeitura de Santa Bárbara divulga Roteiro Turístico

O DAE solicita a compreensão e orienta para a economia de água da caixa dos imóveis e das indústrias no período informado – das 8 às 19 horas. A Autarquia disponibiliza os telefones: 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) e 3459-5910 (fixo e celular), atendimento todos os dias até a meia-noite.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP