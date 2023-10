Visite SBO: Prefeitura de Santa Bárbara divulga Roteiro Turístico

Para conhecer os encantos turísticos de Santa Bárbara d’Oeste, o Visite SBO divulgou o primeiro Roteiro Turístico à população. O passeio será realizado no dia 3 de dezembro com Aurora Viagens e Turismo, empresa já credenciada no edital de Chamamento Público para Credenciamento de Agências de Turismo que segue com inscrições abertas. O roteiro completo está disponível no site visitesbo.com

O ponto de encontro será no Mercadão da Cidade, com destino ao bairro Santo Antonio do Sapezeiro, visitando o Sapezeiro´s Bike, onde será servido buffet de café da manhã, Capela Santo Antonio, Pecuária Matão, Pesqueiro e Piscicultura Santa Clara, com serviço de almoço, e, por fim, Varaninho Sorvetes – sabor do sorvete a escolher conforme disponibilidade – e um souvenir de um artesão local.

Os valores são: R$ 130 (adulto), R$ 95 (crianças de 6 a 10 anos) e R$ 46 (crianças de 0 a 5 anos), divididos em até 2 vezes e quitado até dia 20 de novembro.

Edital para Credenciamento de Agências de Turismo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) abriu edital de Chamamento Público para Credenciamento de Agências de Turismo. Intitulado “Visite SBO”, o intuito é fomentar o turismo local e planejar Roteiros Turísticos que reúnam atrativos turísticos públicos ou privados situados no Município.

As inscrições estão disponíveis no site culturasbo.com/editais e seguem até dia 17 de outubro de 2024. O Edital atende aos dispositivos do Plano Diretor de Turismo, regulamentado por meio da Lei Municipal n° 3.958, de 19 de julho de 2017, e do Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo, regulamento por meio do Decreto Municipal n° 7.087, de 21 de julho de 2020.

Segundo o edital, podem se credenciar agências de turismo, habilitadas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, constituídas como Pessoa Jurídica, interessadas em comercializar roteiros turísticos que reúnam atrativos turísticos situados no Município de Santa Bárbara d’Oeste, públicos ou privados, cuja gestão será de inteira responsabilidade da credenciada, sob a chancela “Visite SBO”.

Dúvidas e informações referentes ao Chamamento poderão ser esclarecidas e/ou obtidas por meio do endereço turismo@santabarbara.sp.gov.br e/ou via telefone (19) 3455.7000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

