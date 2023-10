Cães do CCZ (Centro de Controle Zoonoses) de Americana estarão na Feira Pet que será realizada neste domingo, dia 22, no Bike Hotel, em Americana. O evento, que também terá microchipagem e vacinação gratuita pela equipe Cadeia para Maus tratos + Cartão da Família Pet, acontece das 9h às 14h.

Animais como o Joaquim, Gaia, Branca, Mafer, Orelha, Wilson, Nina, Pirulito, Negão, Mãezinha, Zac e Alice, que muito já sofreram por abandono ou maus tratos e vivem confinados no canil, estarão em busca de uma família e uma nova realidade.

Os voluntários alertam que para levar um cão pra casa não precisa de espaços gigantes – alegação de muitos interessados que dizem “Ah, mas eu não tenho espaço”. Eles contam que os cães vivem num ambiente muito pequeno, sem família ou carinho, e qualquer lugar que tenha ‘amor e cuidado’ será uma vitória para eles, que passam dias as vezes sem receber uma visita.

A ação de levar os bichichos acontece por meio dos voluntários da página @adoçãoccz, que realiza as feiras para adoção desde 2019, participando também de eventos como o deste domingo. Cerca de 200 animais já foram adotados por meio da realização.

Para adotar, é preciso ser maior de 18 anos e levar documento e comprovante de endereço. É possível contribuir também com a doação de ração, sachês e divulgando as atividades em favor da causa animal por meio do instagram @adoçãoccz.

