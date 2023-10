Após anos de calamidade financeira e pandemia, no ano passado, a Praça Comendador Muller, em Americana, voltou a contar com uma decoração especial de Natal. Aliás, o evento “Encantos de Natal”, que contou com apresentações, cantatas, coral e prêmios atraiu milhares de famílias no horário noturno na região do calçadão. A atitude, não só promove entretenimento, mas também tem o objetivo de fomentar a economia local.

Neste ano, com um investimento previsto de mais de meio milhão de reais (o dobro de 2022), a Prefeitura pretende impulsionar o comércio, os serviços e até a rede hoteleira.

A mega decoração contará com uma árvore de natal gigante, iluminação de led em diversos pontos da Praça e na majestosa fachada da Biblioteca Municipal, boneco de neve com passagem, túnel luminoso com dois anjos, decoração de 80 árvores e 10 palmeiras imperiais.

As lojas do centro, tradicionalmente, começam a abrir até à noite na primeira semana de dezembro.

