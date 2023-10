Nova Odessa aprova criação da Semana de Psicologia

A Câmara de Nova Odessa aprovou esta semana

a instituição da Semana Municipal de Psicologia no calendário oficial do Município. O projeto de lei é de autoria do vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio.

De acordo com o projeto, a comemoração deve acontecer anualmente na semana do dia 27 de agosto, em alusão ao Dia do Psicólogo.

“A saúde mental é um pilar fundamental para a qualidade de vida de nossa comunidade. Os psicólogos desempenham um papel insubstituível na promoção do bem-estar, auxiliando indivíduos a enfrentar desafios emocionais, comportamentais e psicossociais”, afirmou Professor Antônio.

O projeto, que agora depende de sanção do prefeito, estabelece que, durante a Semana Municipal do Psicólogo poderão ser realizadas atividades, palestras, workshops, seminários e eventos relacionados à psicologia, promovendo a conscientização sobre a importância da saúde mental, bem como o papel fundamental dos psicólogos na comunidade.

Os objetivos da inclusão dessa data no calendário oficial do município incluem promover o debate sobre questões relacionadas à saúde mental e bem-estar psicológico; reconhecer e valorizar o trabalho dos psicólogos em Nova Odessa; estimular a formação e atualização profissional dos psicólogos locais e divulgar a importância da psicologia como ciência e profissão.

“É importante destacar que esses profissionais realizam atividades de diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de ajustamento”, explicou o parlamentar.

Além disso, a legislação reconhece a competência dos psicólogos para colaborar em assuntos psicológicos ligados a outras áreas do conhecimento. Para exercer a função de psicólogo, é requisito indispensável que o profissional tenha concluído um curso de ensino superior em psicologia em uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura).

A escolha da semana do dia 27 de agosto para celebrar a Semana Municipal da Psicologia coincide com o Dia do Psicólogo, instituído através da Lei n.o 3.525, de 27 de abril de 2022. Esta data é significativa para a categoria e representa uma oportunidade para destacar a relevância do trabalho dos psicólogos na cidade.

