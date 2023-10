As sequelas econômicas de um conflito sem fronteiras

Há dias o mundo acompanha perplexo as dolorosas consequências do conflito

entre Israel e o Hamas. À medida que a violência cresce, o número de vítimas aumenta e o temor de possíveis sequelas na economia global também. O Oriente Médio tem papel importante como fornecedor de energia e rota marítima. Com a escalada da violência, com um número cada vez maior de vítimas, o envolvimento de outros países no conflito é visto como mais uma ameaça à estabilidade da região, o que poderia refletir em um aumento no preço do petróleo.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

É importante ressaltar que o petróleo está presente em várias cadeias produtivas e por isso o seu preço reflete em praticamente toda a economia. No Brasil, por exemplo, a gasolina compromete 5% do orçamento das famílias.

A Petrobras já declarou que o conflito deve trazer mais volatilidade ao preço do petróleo, mas que a nova estratégia comercial da companhia vai ajudar a mitigar uma eventual disparada no valor dos derivados, em especial do diesel.

De um modo geral, se o conflito se limitar a Gaza, os impactos econômicos não devem abalar a economia global. Mas caso o conflito se estenda a outros países da região, há sondagens econômicas que já apontam um impacto no mercado financeiro. A queda no crescimento global poderia chegar a 0,3%.

Outra perspectiva ruim é que com a instabilidade no cenário internacional, a tendência é que os juros altos nos Estados Unidos se mantenham elevados. E isso tem um efeito negativo para o câmbio e investimentos em países emergentes.

Pela economia global, mas principalmente pela vida de tantas pessoas inocentes, que a paz encontre o caminho nesta devastadora e cruel realidade que o mundo acompanha em choque.

Rogério Araujo é educador financeiro, especialista em mercado financeiro, fundador da Roar Educacional Consultoria e líder econômico pela Harvard School.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP