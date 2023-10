Prefeitura avança com a revitalização da Praça do Tio Gága

A Prefeitura de Americana, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos, avança com a revitalização da Praça Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória. O local vai receber playground, espaço Pet Legal, iluminação de LED, calçada, bicicletário, bebedouro, bancos, lixeira, levantamento das copas de árvores, entre outras melhorias.

O trabalho foi vistoriado pelo vice-prefeito Odir Demarchi e pelo secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato Oliveira, na tarde desta sexta-feira (20). “As obras estão em andamento na Praça Tio Gága, assim como em outras praças da cidade que estão recebendo as melhorias planejadas, para que a população possa desfrutar do novo espaço que está sendo preparado”, disse Odir.

De acordo com Fábio, as melhorias representam um esforço entre as secretarias envolvidas para que o espaço possa ser utilizado com segurança pelas famílias e proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida à população.

“Existe toda uma atenção da gestão do prefeito Chico e do vice Odir para que os espaços públicos sejam revitalizados, recebam brinquedos novos, mobiliário urbano, todas as melhorias necessárias. A Secretaria de Meio Ambiente está fazendo a poda das árvores e o levantamento das copas para a segurança dos frequentadores, visando a prevenção de quedas de galhos e de árvores”, completou o secretário.

Além da Praça do Tio Gága, a Prefeitura deu início à revitalização das praças Vinicius de Moraes, no Antônio Zanaga; Maçônica, no Werner Plaas; Natale Pinese, no São Vito; Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo; e Manoel Rodrigues Moreira, no Parque Novo Mundo. O investimento é de mais de R$ 2 milhões.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, as praças serão entregues em melhores condições de uso para as famílias. “A iluminação de LED, por exemplo, proporciona mais segurança às praças e já foi implantada em quase toda a cidade. São espaços bastante frequentados e estão recebendo toda a atenção da Prefeitura para que a população tenha mais opções de lazer. A revitalização dos espaços públicos é prioridade do prefeito Chico e do vice Odir”, disse.

