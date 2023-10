CPFL faz alerta sobre riscos com a rede elétrica durante podas de árvores

Podas de árvores são necessárias, devem ser realizadas periodicamente – sempre por profissionais habilitados a executar tais atividades, e durante todo o ano recebe atenção especial da CPFL Paulista, por meio do “Guardião da Vida”, programa permanente do Grupo CPFL que busca conscientizar a população para evitar acidentes.

Quando realizadas próximas a redes elétricas, exigem que medidas importantes sejam seguidas à risca. Do contrário, além de prejudicar o fornecimento de energia – o que pode afetar hospitais, casas e comércios, colocam em risco à vida de quem as executa e daqueles que estão ao redor. Entre os principais perigos estão de choques elétricos.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), as podas foram responsáveis por oito mortes, por choque elétrico, em 2022, em todo o território nacional.

O Grupo CPFL Energia também realizou um levantamento recente sobre registros de acidentes com a rede elétrica que ocorreram durante manejo de vegetações em toda a área atendida por suas distribuidoras – CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE. Entre janeiro e setembro deste ano, foram computadas quatro ocorrências, sendo duas delas com vítimas fatais. O número é o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram dois acidentes, ambos fatais.

“É fundamental que campanhas de conscientização, como as realizadas pela CPFL Paulista, sigam alertando a população dos perigos envolvendo podas de árvores e a rede elétrica“, destaca o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Victor Lopes. “Por meio do “Guardião da Vida” queremos educar as pessoas sobre os cuidados necessários para que o plantio, podas e cortes de árvores respeitem sempre uma distância segura da rede elétrica. Além disso, também trabalhamos em concordância com as secretarias municipais de meio ambiente das cidades que fazem parte da nossa área de concessão, realizando podas emergenciais de livramento de rede“, explica Lopes.