O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal,

da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

Leia + Sobre todos os Esportes

O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta.

As lesões nos ligamentos do joelho são relativamente comuns, dependendo do grau, principalmente em atletas e podem ser classificadas em várias categorias com base no tipo e na gravidade da lesão.

Explicando melhor os quatro tipos de ligamentos primordiais do joelho, existe o ligamento cruzado anterior (LCA), o ligamento cruzado posterior (LCP), o ligamento medial colateral (LCM) e o ligamento lateral colateral (LCL).

Além dessas categorias principais, as lesões nos ligamentos do joelho podem ser classificadas em graus de gravidade, geralmente em três níveis:

Grau I: Uma lesão leve em que o ligamento é esticado, mas não rompido.

Grau II: Uma lesão moderada em que o ligamento é parcialmente rompido.

Grau III: Uma lesão grave em que o ligamento é completamente rompido.

No caso do craque da seleção, o rompimento ligamento cruzado anterior (LCA) que é relativamente comum no esporte, principalmente no futebol. Quando ocorre essa torção, o indivíduo afetado pela lesão pode ouvir um som semelhante a um estalo (“pop”) no momento em que a lesão ocorre e, consequentemente, pode não conseguir continuar a atividade de maneira normal.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP