Americana tem 100 mil devedores. Feirão do Desenrola vem aí

100 mil devedores Entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro,

moradores de Americana poderão renegociar suas dívidas com mais de 30 empresas, varejistas, securitizadoras e bancos, além de pendências relacionadas ao programa Desenrola Brasil dentro da Faixa 2. O evento será realizado em parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

A estimativa é que somente na cidade existem quase 100 mil inadimplentes e 21% da população esteja com o nome negativado. As negociações serão realizadas na sede da Acia em parceria com a empresa Acordo Certo, que atua há oito anos no mercado e já realizou mais de 15 milhões de acertos nesse período, de forma gratuita para o cliente.

O evento será aberto ao público que poderá participar apresentando apenas um documento de identificação com foto e CPF. No evento será possível consultar os débitos disponíveis para negociação, obter descontos que podem chegar até 99% e escolher entre diversas opções de parcelamento.

Para Marcelo Fernandes, presidente da Acia, esta é uma grande oportunidade para que os consumidores possam acertar suas contas e voltar a ter crédito, além do lojista receber a sua dívida. “Ninguém quer continuar inadimplente. Se a pessoa está com dívida ela precisa de uma ajuda para acertar as contas em atraso. A Acia sempre teve esta preocupação e este evento vai contribuir para esta renegociação”, comentou Fernandes.

A própria Acia já realizou eventos como este e o objetivo da operação é fazer com que o consumidor volte a ter seu poder de compra e por consequência possa aquecer a economia local.

Segundo Fernando Iodice, diretor-presidente da Acordo Certo, as datas foram escolhidas pensando em facilitar esse acerto para o consumidor, já que nesta época do ano os trabalhadores têm a oportunidade de usar uma parte do seu 13º salário para regularizar as contas e assim iniciar o próximo ano com contas organizadas.

As negociações podem ser feitas nos postos de atendimento criados para o Acertando Suas Contas. Em Americana, a estrutura estará à disposição na sede da própria Acia, onde os consumidores serão atendidos presencialmente.

SERVIÇO

Datas: 30, 31 de outubro e 1º de novembro

Horário: Das 8 às 18 horas

Local: Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) – Rua Primo Pícoli, 232 – Centro, Americana

