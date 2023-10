Nos últimos anos, o Brasil viu um aumento significativo nos investimentos em fintechs. Em 2021, o país relatou o maior número de startups unicórnio, ultrapassando o valor de mercado de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões). O setor mais proeminente que recebeu esses investimentos foi a área financeira, por meio das fintechs, arrecadando US$ 3,7 bilhões (R$ 18,6 bilhões) com 176 rodadas de investimentos. Outros setores que seguiram as fintechs foram startups de varejo, tecnologia de varejo e imóveis.

O aumento dos investimentos e da atividade de fintechs no Brasil significa que cada vez mais pessoas podem acessar serviços financeiros sem a necessidade de processos tradicionais e agências físicas. Como resultado, as empresas estão vendo um aumento na participação no comércio eletrônico, especialmente durante feriados significativos. Com o crescimento das fintechs e da atividade do consumidor, o país pode se beneficiar do crescimento econômico e de uma receita mais alta.

Neste artigo, veremos algumas das inovações financeiras que têm contribuído para a revolução das fintechs no Brasil e como elas estão ajudando a tornar serviços financeiros essenciais mais acessíveis a mais brasileiros:

Ferramentas Forex

A negociação online se tornou mais acessível ao público graças à inovação digital e ao aumento da conectividade à Internet. Hoje, os traders brasileiros podem acessar facilmente seus investimentos por meio de plataformas de negociação online, comprando e vendendo diversos ativos e outros instrumentos dos mercados globais.

Para aprimorar a experiência de negociação, a maioria das plataformas de negociação confiáveis tem recursos embutidos, como uma calculadora de pips que ajuda a calcular automaticamente elementos de uma posição de negociação. Isso inclui margem, custo do spread, comissão, swap curto, swap longo e valor do pip. Usando essas calculadoras, os traders podem determinar melhor os pontos de entrada e saída para negociações atuais e futuras, maximizando os lucros potenciais e evitando perdas significativas.

Outras ferramentas e aprimoramentos no mercado Forex que estão se tornando cada vez mais populares incluem os robo-advisors com inteligência artificial. Esses bots oferecem orientação financeira e de gestão de investimentos para que os traders possam executar e planejar negociações com intervenção humana mínima. Para traders mais experientes, os robo-advisors oferecem uma forma impessoal de executar negociações, reduzindo ao mínimo a possibilidade de erro e prevenindo perdas financeiras potenciais.

Banco móvel e carteiras digitais

Outra inovação fintech fundamental nos últimos anos é o crescimento do banco móvel. Em 2021, os pagamentos móveis cresceram 75%, passando de 9,3 bilhões de transações para 16,1 bilhões. Essa mudança nos métodos de pagamento marca a dominância do banco móvel como o principal canal para transações no setor financeiro, representando 56% do total de transações bancárias.

Comparado às transações financeiras tradicionais realizadas por meio de caixas eletrônicos ou visitas físicas a agências bancárias, a introdução do banco móvel trouxe velocidade, segurança e conveniência para os consumidores brasileiros. Fazer pagamentos em um smartphone permite que eles acessem produtos e serviços de qualquer lugar do mundo, desde que haja uma conexão com a Internet.

Estudos recentes indicam que os brasileiros estão à frente dos americanos no uso de carteiras digitais, com 96% dos brasileiros usando cartões-presente em carteiras digitais, em comparação com 72% dos americanos. Esse aumento nos pagamentos digitais é prevalente entre o público mais jovem. Hoje, 55% dos brasileiros — e 64% da Geração Z — preferem compras híbridas ou totalmente digitais.

Empréstimo entre pares

Por fim, outra inovação fintech crítica é a introdução de plataformas de empréstimo entre pares. O Brasil regulamentou o empréstimo entre pares em 2018, permitindo que os mutuários se conectassem facilmente aos investidores. Um ano após sua regulamentação, o Banco Central do Brasil concedeu sua primeira aprovação a empresas de fintech, permitindo empréstimos sem a intermediação tradicional de um banco.

No que diz respeito ao ecossistema de startups do Brasil, o crescimento do empréstimo entre pares significa que mais empresas podem acessar o financiamento e o investimento necessários para expandir seus produtos ou serviços. O Brasil também tem uma comissão especial trabalhando no Congresso brasileiro para desenvolver estruturas regulatórias mais amplas no setor de fintech, a fim de regular operações como empréstimos.

Investindo no crescimento do empréstimo entre pares, mutuários e investidores podem se beneficiar mutuamente. As startups podem desfrutar de preços melhores e mais simples para financiamento e expansão, enquanto os investidores podem diversificar suas carteiras com promessas de retornos atraentes.