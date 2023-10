Tava de saidinha e fez delivery roubo na pizzaria

Um ladrão que estava de saidinha temporária foi detido

pela Polícia Militar na manhã desta tquarta-feira em Americana. O detento roubou uma pizzaria em e as imagens de uma câmera de segurança auxiliaram na localização e identificação do bandido.

Segundo a descrição da PM, o crime aconteceu por volta das 11h30. A equipe que agiu no evento investigava o caso quando soube que o mesmo suspeito teria roubado um posto de combustível.

Mais notícias da cidade e região

Os PMs seguiram até o local do crime para coletar mais informações e acabaram descobrindo que o autor já estava cumprindo pena. A equipe decidiu ir até o endereço do rapaz.

Eles logo viram o suspeito no corredor da casa, mas ele entrou rapidamente no imóvel. A mãe atendeu a equipe. Após ver as imagens de segurança, reconheceu o filho e autorizou a entrada dos PMs. A polícia encontrou a blusa e o boné que o bandido usou no roubo, além de R$ 307 e uma réplica de arma.

O rapaz disse que só falaria na presença de sua advogada.

Após policialpadrao.com.br