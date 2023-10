Black Friday é porta de entrada para novos consumidores

A Black Friday deste ano, que ocorrerá em 24 de novembro, se aproxima

com expectativas otimistas em comparação ao evento do ano passado, que registrou queda histórica de consumo. Mais da metade dos consumidores das classes AB deve gastar durante o período, como indica o Panorama de Consumo na Black Friday 2023.

A data é uma ótima oportunidade para donos de lojas virtuais ampliarem seu leque de clientes e se firmarem como marcas reconhecidas, especialmente no Brasil, que é destaque mundial no e-commerce: setor deve crescer mais que a taxa composta de crescimento anual, o CAGR, segundo a Statista, plataforma alemã de dados e estatística.

“Para ir além de clientes fidelizados, que já conhecem e gostam de uma loja virtual, aproveitar datas de alto interesse por parte do público é uma excelente porta de entrada aos novos consumidores. Aplicar as estratégias certas é a chave para um aumento na movimentação da loja e, consequentemente, um maior faturamento”, pontua Lucas Colette, CEO da Yampi, empresa com soluções para o e-commerce.

Com base na análise de edições anteriores, o CEO discorre sobre três estratégias interessantes para serem aplicadas em comércios virtuais na Black Friday 2023. Confira:

Traga ofertas reais

“Sim, todo mundo fala sobre aplicar ofertas incríveis na Black Friday, mas este é aquele ponto óbvio que vale ser ressaltado”, diz Colette, que sugere que as lojas destaquem os valores originais e o valor promocional em vista da Black Friday, mostrando, de fato, a oportunidade de comprar um produto. Tudo isso, é claro, com clareza e lealdade, sem desrespeitar o consumidor, que pode se sentir enganado se perceber que os valores originais estão superfaturados para “incrementar” a promoção.

Outra dica que o executivo dá é a aplicação de SEO nos textos de descrição, aumentando as chances de o produto aparecer nas buscas pelo Google durante a data e promovendo a loja como um todo.

Escolha bem os destaques

Caso um lojista queira investir em tráfego pago, é essencial saber quais produtos ele vai querer destacar, unindo aqui as ofertas imperdíveis propostas para a data. “Preparar a vitrine virtual, seja em publicidade, página inicial do e-commerce e outras comunicações é de extrema importância, uma vez que esta é a base para a primeira impressão que o consumidor terá de uma marca.”

Exibir comentários de pessoas que já compraram um produto também é um aspecto positivo que passa confiança para novos clientes, e pode também ser aplicado com maior ênfase para chamar atenção a um comércio. Para selecionar os produtos que valem a pena serem destacados, o CEO conta que vale analisar quais são os mais pesquisados em seu nicho, além de reunir dados internos que apontem para o sucesso de determinadas mercadorias.

Ofereça pagamento diversificado

O momento do checkout é quando muitos compradores desistem de suas compras. Oferecer mais opções ao cliente nunca é demais, e deixar que ele possa escolher livremente a melhor forma de pagar é um bom atalho para evitar o abandono do carrinho. “No ano passado, pagamentos via cartão de crédito e Pix quase se igualaram, mostrando como as formas de consumo podem variar ano a ano, e quanto mais opções um comércio tiver à sua disposição, melhor.”

Agora, com a possibilidade de parcelar o Pix, a forma de pagamento preferida desta Black Friday continua incerta — o cartão de crédito ainda é o líder em vendas no comércio eletrônico. Para os próximos meses, o CEO defende que os varejistas continuem realizando análises de consumo e implementando novas oportunidades para manterem-se atraentes, e isto não inclui apenas as formas de pagamento, mas de todo o trajeto de compras no e-commerce.