A cobrança da Área Azul foi suspensa em 45 vagas em ruas de Americana, a partir desta quarta-feira (11), com a publicação do decreto nº 13.376 no Diário Oficial do Município. O texto modifica a legislação vigente sobre o estacionamento rotativo na cidade e representa um novo passo nas alterações do sistema alinhadas entre o prefeito Chico Sardelli e a empresa Estapar.

Com a medida, deixam de fazer parte da Área Azul:

– 14 vagas na Rua Cândido Cruz, entre a Rua Major Rehder e Rua Álvaro Ribeiro;

– 13 vagas na Rua Padre Anchieta, entre a Rua Fernando de Camargo e Rua Quintino Bocaiuva;

– 10 vagas no entorno de laboratórios e clínicas;

– 8 vagas na Rua Ari Meireles, entre a Rua Itororó e a Rua Padre Anchieta.

“Estamos sempre atentos aos anseios da população e aos serviços prestados pela Estapar. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais, facilitando a vida das pessoas e garantindo uma melhor distribuição das vagas da Área Azul, sobretudo aquelas instaladas nas proximidades de hospitais, clínicas e laboratórios”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Americana suspende cobrança de Área Azul em mais 45 vagas

“Desde o início de 2021, a Administração tem buscado o diálogo para atender as demandas da Área Azul que chegam até nós. A suspensão da cobrança em mais 45 vagas é mais um passo nesse sentido”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“As alterações têm o objetivo de atender melhor a população. Ouvimos todos os lados e chegamos a um denominador comum que contempla as necessidades da maioria”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Em maio, foram anunciadas mudanças no sistema de cobrança, como o fim da fiscalização por câmeras instaladas em carros e a diminuição das ruas com cobrança pelo estacionamento. Desde julho, 14 vias deixaram de fazer parte da Área Azul.