A prefeitura de Americana comunicou a empresa responsável pelo transporte público (Sancetur) de uma linha que está com o ônibus lotado.

Uma usuária do transporte e leitora do NM entrou em contato com a redação para relatar o problema. Segundo ela, o ônibus que vai para o Jardim da Balsa, que passa pela Avenida da Amizade, está “sem condições”. Segundo a leitora, todos os dias é a mesma situação. O objetivo é chamar a atenção da empresa para que resolva a situação.

O veículo passa na Avenida da Amizade às 17h45. “Ele vem completamente lotado, pessoas descem pela frente porque não conseguem passar a catraca, e muitas vezes ele não para no ponto, passa direto porque está lotado, precisamos de um ônibus que passe antes deste horário, entre 17:10 e 17:20 pra poder comportar todos os passageiros de forma justa e não esse absurdo de todos os dias. Na parte da manhã é a mesma coisa, o ônibus sai do Jardim da Balsa às 5:40 no meio do percurso já está lotado e muitas vezes quando chega na Avenida da Amizade não cabe mais ninguém, precisa ter mais ônibus na parte da manhã também, entre às 6:00 e 6:15”, disse a mulher.

O NM entrou em contato com a prefeitura que informou que já comunicou a empresa do problema. “A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) informa que a Sancetur, empresa concessionária do transporte público, comunicada do fato para prestar esclarecimentos e adotar medidas em relação à lotação do veículo e ao fato da passageira estar sentada no painel do veículo, algo que não pode ser autorizado pelo motorista”.

A leitora enviou um vídeo ao portal que não será postado para preservar a identidade dos usuários do sistema que aparecem na filmagem.

