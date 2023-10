Leilão do Bradesco tem imóvel comercial em Americana; veja todos

O Banco Bradesco, em parceria com a Mega Leilões, realizará neste mês de outubro, três leilões nos dias: 11 e 17 às 15h; 25 e 27 às 16h; e 31 às 15h, com Fernando Cerello – leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões (www.megaleiloes.com.br).

Serão ofertados 90 imóveis, entre: residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais, localizados em diversos estados, sendo:

Dias 11 e 17, às 15h – Leilões (1º e 2º) da Alienação Fiduciária : serão leiloados 13 imóveis, localizados na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí e São Paulo. A maioria dos lances mínimos no 2º leilão, são muito atrativos e variam de R$ 79 mil a R$ 1.5 MM. Destaques para o 2º leilão: Uma casa no Alphaville Residencial 6 em Santana de Parnaíba/SP, com área de terreno de 454m² e área constr. de 340m² – lance mínimo de R$ 1.5 MM; e Uma casa em Araxá/MG – no Bairro Arasol, com área de terreno de 360m² e área constr. de 326m² – lance mínimo de R$ 1 MM. Os Imóveis encontram-se ocupados.

Dias 25 e 27, às 16h – Leilões (1º e 2º) da Alienação Fiduciária : serão leiloados 28 imóveis, localizados na Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. A maioria dos lances mínimos no 2º leilão, são muito atrativos e variam de R$ 47 mil a R$ 6.8 MM. Destaques para o 2º leilão: Um imóvel comercial em Americana/SP – no Bairro Jardim América, com área de terreno de 300m² e constr. de 382m² – lance mínimo de R$ 594 mil; e um apartamento em São Paulo/SP – no Bairro Alto da Mooca, com área priv. de 77m² e 01 vaga dupla de garagem – lance mínimo de R$ 766 mil. Os Imóveis encontram-se ocupados.

Para os 02 leilões da Alienação Fiduciária: Pagamento somente à vista – sem desconto.

Dias 31, às 15h00 : serão leiloados 49 imóveis, localizados em Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Os lances mínimos variam de R$ 6 mil a R$ 2.7 MM. Destaques: uma excelente casa em Teresópolis/RJ – na Fazenda Suíça, com área de terreno de 11.603m² e construída de 1.084m² – lance mínimo de R$ 1.3 MM; e um apartamento em Salvador/BA – no Bairro Piatã, com área priv. de 56m² e direito a 01 vaga de estacionamento – lance mínimo de R$ 123 mil e uma área rural em Guaribas/PI, com área de 4.877,90 há e lance mínimo de R$ 2.7 MM.

– Para este leilão, o Bradesco facilita o pagamento dos lances, que poderá ser:

À vista com 10% de desconto (exceto os imóveis identificados nos lotes nºs. 13 e 21); ou

Parcelado em 12 vezes sem juros e sem correção, com sinal de 25%; ou

Para imóveis com valor até R$ 100 mil:

· Parcelado em 24 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM anual (se positivo), com sinal de 25%; ou

Para imóveis com valor superior a R$ 100 mil:

· Parcelado em 36 ou 48 vezes com juros de 12% a.a. (Tabela Price) + IGPM mensal (se positivo), com sinal de 30%.

As informações sobre os eventos estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões –www.megaleiloes.com.br .

Para participar, é necessário se cadastrar site da Mega Leilões, ler atentamente a descrição do lote e o edital de venda do leilão desejado e solicitar a habilitação para o imóvel específico.

