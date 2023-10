É cilada ou não é? Com o objetivo de dar ainda mais visibilidade sobre o tema da segurança e empoderar as pessoas a identificar possíveis golpes financeiros, o Nubank

anuncia hoje a campanha #PareceMasNãoÉoNubank.

Através de vídeos educativos nas principais plataformas digitais, a empresa busca alertar seus clientes para situações comuns que podem até parecer o Nu, mas não são. Além disso, um portal de segurança foi desenvolvido para o qual serão direcionadas dezenas de URLs antes usadas para confundir as pessoas e, possivelmente, aplicar golpes financeiros.

“Queremos ir além do alerta e da conscientização das pessoas sobre essa prática criminosa e partir para uma ação mais concreta”, afirma Juliana Roschel, diretora de marketing do banco. “Por isso, adquirimos domínios na internet que parecem ser do banco, mas não são, e que poderiam ser usados de forma maliciosa, e os redirecionamos para um portal que ficará permanentemente disponível e concentrará informações e dicas de proteção contra fraudes e golpes”, explica.

Com conteúdos educacionais amplificados em mídia e por meio de influenciadores, a ideia da campanha é empoderar os usuários para que sejam capazes de identificar e evitar golpes financeiros e dar orientações relacionadas a temas como: quais são as táticas mais comuns entre os golpistas; como eles podem usar a marca Nubank para enganar as pessoas; como denunciar uma tentativa de golpe para o Nubank; como reconhecer um atendimento legítimo do Nubank; e como reconhecer os perfis legítimos da empresa na internet. Além disso, ao longo dos próximos meses, a empresa contará com outras ações no tema #PareceMasNãoÉoNubank.

São mais de cinquenta URLs compradas, entre elas nubankbrasil. com. br, nubank. net. br, nubanks. com e wwwnubank. com. br, por exemplo. “Nosso objetivo é que os clientes se sintam mais no controle da situação, sendo capazes de perceber os sinais de um golpe e escapar dele. Tanto é que encorajamos que as pessoas usem a hashtag da campanha caso se deparem com perfis ou conteúdos suspeitos nas redes. E sempre que houver dúvida, incentivamos que entrem em contato com o Nu nos canais oficiais de atendimento.”, afirma Juliana Roschel.

PagBank lança tecnologia inédita de biometria facial para pagamentos

O PagBank, banco digital completo em serviços financeiros e meios de pagamento, anuncia a implementação de biometria facial para autenticação de identidade e titularidade do cartão de crédito, sendo o primeiro player do mercado a utilizar essa tecnologia. A implementação inicia-se pelos Links de Pagamentos e em breve se estenderá para todo o portfólio de Produtos e Adquirência do PagBank.

A solução tem como objetivo aumentar a segurança e confiabilidade no processo de aprovação das transações, gerando maior taxa de conversão e, consequentemente, aumento das vendas, evitando frustrações e perdas com compras que seriam negadas, além de maior satisfação e melhor experiência dos compradores. Segundo recente levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), para 78% dos brasileiros entrevistados, o cartão de crédito foi o tipo de crédito mais utilizado nos últimos 12 meses, o que o coloca como um dos meios de pagamento mais utilizados no país. Neste contexto, com objetivo de facilitar a vida financeira de clientes e negócios e garantir ainda mais segurança nas transações financeiras digitais, o PagBank inicia, neste mês, em suas operações de link de pagamento, a utilização de solução inédita que valida a identidade do comprador com biometria facial e autêntica a titularidade do cartão de crédito no momento da compra, de forma simples e rápida. A nova funcionalidade também utiliza a tecnologia de liveness detection (prova de vida), que verifica se a pessoa que está do outro lado da tela do celular está realmente fazendo a transação naquele momento e não está utilizando uma foto ou uma imagem para burlar o sistema de autenticação facial. O lançamento coloca o PagBank como o primeiro player do mercado a utilizar a prova de vida em links de pagamentos, e a tecnologia deve ser implementada em outros produtos do portfólio do banco digital em breve. “O uso da biometria facial nas transações previne fraudes e gera maior taxa de conversão nas vendas, fatores que todo comércio busca. O custo que o comércio online tem para levar o cliente até seu site é cada vez maior e perder a venda por questões de fraude ou conversão da transação é muito oneroso. Com a inclusão dessa nova solução, estimamos aumento de 40% da aprovação de transações que eram negadas, garantindo mais vendas e eficiência de custo na operação do lojista”, comenta Angelo Aguilar, diretor executivo de Produtos e Adquirência do PagBank. Com a introdução do sistema de autenticação facial no Link de Pagamento, os clientes do PagBank contarão com uma nova, rápida e eficaz etapa para identificar o comprador e garantir a titularidade do cartão utilizado na compra, o que, além de prevenir fraudes, proporcionará o aumento da taxa de aprovação das transações e, consequentemente, das vendas e da satisfação do comprador.

