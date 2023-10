O Tivoli Shopping receberá uma unidade da Cacau Show Super Store, que oferece todas as linhas da marca, incluindo as bebidas quentes, frias, sobremesas, gelatos e chocolate a granel. A expectativa é que a loja modelo seja inaugurada no primeiro semestre do próximo ano. Apenas neste ano, foram anunciadas 10 novas lojas.

A Cacau Show Super Store será instalada em uma área próxima à entrada D e terá 112 metros quadrados. A loja apresentará um novo conceito em atendimento e produtos. “Estamos muito felizes em contar mais esta novidade. A vinda desta unidade abrilhanta ainda mais as comemorações de 25 anos do Tivoli”, diz o gerente geral do shopping, Gustavo Salvagnini.

Segundo ele, a loja atual da Cacau Show continuará em funcionamento até a inauguração da Super Store. “Este novo conceito veio exclusivamente para o Tivoli e certamente agradará aos nossos clientes”, completa.

