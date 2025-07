Começa nesta sexta-feira (4) a programação de contação de histórias “Contações e Diversões” na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana. O evento acontece sempre às 14h e a participação é gratuita, sem a necessidade de inscrição. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

Serão cinco sessões de contação de histórias durante o mês de julho. A primeira terá apresentação de Andréa Celegato e, no dia 11, é a vez de Silvia Delázari. No dia 18, quem conduz a contação de histórias é Renata Sol e, no dia 24, é a vez de Katya Forti e Izilda de Campos. O grupo teatral Cia Dondé encerra a programação mensal, com os contadores Jackson Souza e Cris Tauffer no dia 25.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, convidou as famílias a aproveitarem a programação. “Contar histórias estimula a imaginação, desenvolve a linguagem e fortalece a capacidade de concentração das crianças. Já para os adultos, a contação resgata o encantamento da infância e é uma forma de compartilhar experiências e preservar tradições, por isso convido todos a comparecerem”, disse.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3461-9157.

