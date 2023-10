Um homem foi preso no último sábado, por volta das 21h20, após praticar dois assaltos com um comparsa em Americana. Segundo a Guarda Municipal, uma equipe estava em patrulhamento quando recebeu a informação, via controle, que estava ocorrendo um furto na loja O Boticário, na Avenida Campos Sales.

A empresa de monitoramento responsável pela loja foi até o local do assalto e se deparou com um veículo GM/Corsa Wind, na cor azul, com placas de São Paulo, deixando o local em alta velocidade e fez o acompanhamento. Ao mesmo tempo, foi informando o controle da GCM, que foi retransmitindo para as equipes.

Uma das equipes se deparou com o veículo pela Avenida Cillos com a Fernando de Camargo e passou a acompanhar o veículo com sinais sonoros e luminosos acionados, o que foi ignorado pelo condutor do veículo.

Os bandidos foram acompanhados por várias ruas até que o mesmo seguiu pela rua Anhanguera na contramão de direção, próximo ao Mercado Municipal, e foi até próximo ao Kintal Lanches, onde duas partes masculinas abandonaram o veículo em movimento tomando direções diferentes.

A equipe acompanhou o condutor do veículo, que foi em direção ao viaduto da Av. Pref. Abdo Najar e, vendo que estava encurralado, pulou do viaduto de uma altura de 4 a 5 metros. Mesmo com a queda, a parte conseguiu se levantar e correr sentido a Rua Silvino Bonassi, momento em que foi detido. O homem não respondeu as perguntas feitas pela equipe e ofereceu a quantia de R$ 25.000,00 para ser liberado no local.

No veículo que foi abandonado, estavam os perfumes furtados da loja O Boticário. A equipe foi até o local do furto e recebeu a informação de que os indivíduos quebraram o cadeado do portão de um depósito de peças de bicicletas, romperam duas paredes do depósito, tiveram acesso a parede do estoque da loja, que também teve a parede quebrada, e que subtraíram os objetos que foram contabilizados pela vítima em aproximadamente R$ 97.000.

A perícia compareceu no local, a parte, veículo e objetos foram conduzidos ao plantão policial. Os fatos foram narrados para a autoridade de plantão, que deliberou pelo BOPC NH 4894 de furto qualificado e corrupção ativa, ratificando a voz de prisão em flagrante delito, ficando o indivíduo à disposição da justiça. O comparsa não foi encontrado.

Compareceu também no plantão o proprietário do depósito de peças de bicicletas que reconheceu uma caixa de catracas de bicicleta e um notebook Samsung. O veículo foi recolhido administrativamente por falta de habilitação e licenciamento vencido. Os objetos foram restituídos as vítimas.

