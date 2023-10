Ladrão cachaça roda na noite de domingo

Um ladrão de cachaça se deu mal

na noite deste domingo em Americana. A Polícia Militar prendeu o rapaz de 36 anos após o furto a um comércio da cidade que fica no bairro Santa Catarina.

A detenção do homem aconteceu por volta das 23h . O time da Polícia Militar- soldados Valmir e Davidson- recebeu a solicitação de roubo.

Os dois seguiram para a Rua Dom Pedro II- local do crime. Lá os policiais detiveram o criminoso ainda no interior do estabelecimento.

De acordo com a PM, o homem se preparava para fugir com várias mercadorias, além de moedas.

Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e a autoridade determinou o flagrante. Já os objetos foram devolvidos à vitima.

