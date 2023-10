Renda mensal dos advogados aumenta em 2023

Advogados- A carreira jurídica, que já foi vista como saturada,

vem mostrando sinais de prosperidade. Segundo indica o estudo Raio-x do Advogado Brasileiro, desenvolvido pelo Cálculo Jurídico com base no Censo Jurídico 2023, nos últimos dois anos houve um aumento significativo na renda dos advogados brasileiros.

De 2021 a 2023, verificou-se um crescimento de 2% no número de profissionais da área jurídica que ganham mais do que R$ 30 mil por mês. Em 2023, 6,7% dos advogados se encontram nesta faixa salarial, enquanto em 2021, eram apenas 4,4%.

“O dado reflete uma maior valorização dos profissionais de Direito, que cada vez mais buscam se especializar em suas áreas de atuação, e a existência de uma maior demanda por seus serviços”, comenta a advogada especialista em Direito Previdenciário, Karina Zarattini.

Na faixa de renda dos que ganham mensalmente entre R$ 10 mil e R$ 30 mil, o crescimento foi ainda maior: 4%. Nela, se enquadram 17,9% dos advogados em atividade neste ano. Em 2021, 14% dos profissionais estavam dentro dessa categoria. Com renda entre R$ 8 mil e R$ 10 mil, estão 12,9% dos advogados em 2023, contra 11% há dois anos.

“Hoje em dia, as pessoas recorrem muito mais à via judicial para resolver suas questões do que antigamente, o que aumentou consideravelmente o número de ações”, diz Karina. “A sociedade como um todo está mais consciente de seus deveres e direitos, o que acaba gerando maiores oportunidades de trabalho aos advogados”.

Mesmo havendo limitações para os advogados fazerem propagandas, é permitido criar site e ser atuante em redes sociais, o que também os ajuda a captar novos clientes e consequentemente aumentar os próprios rendimentos. “O meio digital permite que os profissionais atuem em todo o país e não apenas de forma local. Esse tipo de prestação de serviço aconteceu bastante durante a pandemia e se manteve, transformando-se em uma tendência”.

O Raio-x do Advogado Brasileiro é o mais recente estudo sobre os advogados e o setor do Direito no Brasil. Com base nos dados do Censo Jurídico, pesquisa produzida pela Projuris e com a participação de centenas de advogados por todo o país, o estudo indica propensões e mostra realidades dos profissionais do setor jurídico no Brasil. Das análises realizadas, foram tirados diversos insights que indicam tendências e realidades do mercado advocatício, confira tudo aqui.

