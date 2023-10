A Xiaomi, terceira maior fabricante de wearables do mundo

e uma das empresas que mais investe globalmente em tecnologia inteligente, lança no Brasil dois modelos de barbeadores elétricos. Aumentando seu portfólio na categoria beleza e saúde, as novidades ficam por conta do Barbeador Elétrico Seco ou Molhado S101 Xiaomi e do Barbeador Elétrico UniBlade Xiaomi.

Barbeador Elétrico Seco ou Molhado S101 Xiaomi

Para quem deseja uma experiência de fazer a barba verdadeiramente fácil e sem irritações, o Barbeador Elétrico Seco ou Molhado S101 Xiaomi é a melhor alternativa. Suas 18 lâminas proporcionam um barbear suave e de alta precisão, oferecendo um corte rápido e preciso seja para uso seco ou mesmo para uso úmido como no banho.

Com três cabeças que se movem individualmente, o barbeador se adapta suavemente a todos os tipos de rostos e pelos, sem irritar a pele, trazendo maciez e conforto.

Equipado com um chip inteligente, o barbeador mantém a potência de corte e ajusta a velocidade de forma inteligente de acordo com o tipo de pelo e área do rosto, proporcionando um desempenho superior.

Com até 2 meses de duração de bateria e um carregamento rápido portátil, o produto está sempre pronto para acompanhá-lo em qualquer lugar. Além disso, é possível substituir a lâmina com apenas um clique, adquirindo seu refil para manter um barbear sempre afiado e preciso.

Preço de venda sugerido: R$299,99

Barbeador Elétrico UniBlade Xiaomi

O Barbeador Elétrico UniBlade Xiaomi também traz um barbear rápido e preciso, com lâmina de alta qualidade que corta pelos de qualquer comprimento e espessura, incluindo pelos curvados e lisos.

Além disso, sua tecnologia permite o uso constante sem causar coceira ou vermelhidão na pele, garantindo conforto durante todo o processo. Sua cabeça com ângulo de 40º que se adapta perfeitamente às curvas do rosto, enquanto o pente com 14 comprimentos oferece versatilidade. O design à prova d’água com classificação IPX7 permite a utilização durante o banho.

Assim como o S101, o UniBlade Trimmer também oferece até 2 meses de duração de bateria, juntamente com um carregador portátil para garantir que o usuário esteja sempre preparado quando precisar. A lâmina do barbeador pode ser substituída com praticidade. É recomendada a substituição da lâmina a cada 6 meses para um resultado mais eficiente.

Preço de venda sugerido: R$399,99

Aumentando cada vez mais seu portfólio, a Xiaomi mais uma vez, traz produtos de qualidade para seus consumidores, transformando a rotina de cuidados em uma experiência inteligente e inovadora.

Para mais informações sobre esses e outros produtos acesse o site oficial: https://www.mibrasil.com.br/

