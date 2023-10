Centenas de católicos foram na Marcha anti aborto

em Santa Bárbara d’Oeste este domingo. Vereadores da cidade tentam lucrar com o movimento. O presidente da Câmara Barbarense, Paulo Monaro, tomou para si a convocação da Marcha e tenta ser quem mais vai lucrar com o evento.

Ligado ao padre padre Agnaldo da Paróquia São Paulo Apóstolo:, Monaro agradeceu ao “Querido Bispo Devair, aos Padres de nossas Comunidades, leigos, Pastores, Irmãos Evangélicos, Irmãos Espíritas, Comunidades de Vida e todo povo Barbarense que entenderam o Chamado de Deus”.

Também participaram e divulgaram a Marcha os vereadores Celso Ávila e Eliel Miranda, que pretende concorrer a prefeito ano que vem e hoje é suplente de deputado federal.

Apesar do movimento, os vereadores não tem qualquer poder de legislar sobre o tema. Santa Bárbara segue a política nacional e existe o risco de a visão ortodoxa dos religiosos atrapalhar o tratamento de mulheres em situação de vulnerabilidade, em especial as mais pobres.

