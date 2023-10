Jair Renan Bolsonaro fala de namoro gay em entrevista

Filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan deu entrevista

ao colunista Léo Dias. O tema da conversa foi o namoro gay de JRB com o ex-assessor Diego Pupe, revelada no mês passado quando o rapaz prestou depoimento na Polícia Federal.

Leo Dias confronta Jair Renan com mensagem de amor lavrada em cartório do suposto ex-namorado.

‘Eu te amo, cara. Mas não termina comigo por conta disso. Já não quer transar comigo agora, vem querer terminar, p*rra. Vamos dar uma rapidinha antes de minha mãe acordar. Vivian dormiu. Vem aqui no meu quarto, para de show, por favor’.

