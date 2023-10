Carro bate no poste no Klavin. 2 feridos

Um carro bateu no posto no bairro Klavin

em Nova Odessa e deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu logo na virada do domingo para a segunda-feira.

O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e havia chovido muito na cidade e na região por toda a noite.

16º GB – 3º SGB – EB NOVA ODESSA

Ocorrência: acidente de trânsito

Data: 08/10/2023

Horário: 00:10

Local: rua Emílio Bassora, Nova Odessa/SP

Viaturas: 2 Viaturas

ABS16304 e UR16301

Bombeiros: 4 militares – Sgt Marques, Cb Macauba, Cb Naliato e Cb França

VTR de policiamento pelo local

I-48108

Vítimas: 2 vítimas

Histórico: o Corpo de Bombeiros foi acionado para colisão de carro em poste e muro, com vítimas retida no veículo , sendo masculino e feminina adulta.

Ao chegar no local a vítima (feminina adulta) estava fora do veículo, caída e enroscada em arame farpado de uma cerca local, o membro superior direito foi avulsionado com a colisão, a vítima estava consciente e desorientada, foi contido o sangramento, imobilizada e socorrida pelo Corpo de Bombeiros, a outra vítima tinha ferimentos leves e foi socorrida pela ambulância, ambas foram socorridas ao Hospital Municipal de Nova Odessa.

