Rolex e o ladrão- A Polícia Civil prendeu, no sábado (12), em Sumaré um homem suspeito de envolvimento no roubo de dois relógios de luxo da marca Rolex, ocorrido durante o feriado de 9 de julho, em Americana. Os itens estão avaliados em aproximadamente R$ 500 mil.

O crime aconteceu na parte externa de um restaurante no bairro Girassol. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens armados se aproximaram das vítimas em motocicletas e anunciaram o assalto.

Olheiro dos larões de rolex

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o suspeito preso teria atuado como olheiro da quadrilha, monitorando o movimento do local e repassando informações sobre o momento ideal para a ação criminosa. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi localizado em sua residência, onde também foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos que serão analisados durante as investigações.

As diligências seguem com o objetivo de recuperar os relógios roubados, identificar os demais envolvidos e esclarecer a estrutura da organização criminosa. Um segundo suspeito já teve a prisão decretada, e a polícia trabalha para localizá-lo.

