O domingo 13 foi marcado por uma tarde inesquecível no Campo Jardim das Flores, em Americana. Pela primeira vez realizado no local, o tradicional “Dia da Pipa”, promovido pelo Instituto Jr Dias em parceria com o Projeto Sonhar, superou todas as expectativas e reuniu mais de 700 pessoas entre crianças e famílias em uma tarde de diversão e inclusão.

A ação, que há uma década proporciona momentos de lazer, educação e cidadania na região do Zanaga, encantou moradores dos bairros Jardim das Flores, Jardim dos Lírios, Mathiensen e Cidade Jardim, resgatando a alegria de empinar pipas de forma segura, responsável e divertida.

Durante o evento, foram distribuídos pipas, pipoca e algodão doce gratuitamente, com objetivo principal de conscientização sobre os riscos do cerol e da linha chilena, reforçando a importância da brincadeira segura. Um dos pontos altos da tarde foi o concurso da pipa mais bonita, que premiou a criatividade e o talento dos pequenos.

Juninho Dias e o Dia da Pipa

“Foi emocionante ver tantas famílias reunidas, especialmente nessa nova região. A recepção calorosa da comunidade mostra que estamos conseguindo ampliar nosso impacto e levar alegria onde ela é mais necessária”, destacou Juninho Dias, idealizador do Instituto Jr Dias.

O sucesso da edição reforça o compromisso do Instituto Jr Dias e do Projeto Sonhar com ações que promovem inclusão social, cidadania e fortalecimento comunitário, provando que gestos simples podem transformar realidades. Para entrevistas, mais informações ou apoio à causa, entre em contato pelo e-mail: [email protected] ou pelas redes sociais do Instituto Jr Dias.

